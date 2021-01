Alpine nombra A521 al nuevo coche que pilotará Fernando Alonso

El nuevo equipo Alpine de Fórmula 1, que coge el testigo de Renault, nombró A521 al nuevo coche que pilotará Fernando Alonso a partir de la próxima temporada y desveló un diseño provisional del monoplaza que cambiará cuando empiece el Mundial en marzo.

"El saber hacer de nuestra fábrica de Dieppe y la excelencia de la ingeniería de nuestros equipos de Fórmula 1 y de Renault Sport brillarán a través de nuestra gama cien por cien eléctrica y tecnológica, afianzando así el nombre Alpine en el futuro. Estaremos así en los circuitos y en las carreteras, de forma auténtica y 'high-tech', rompedores y apasionados", indicó el nuevo director general de Almeida, Laurent Rossi, en un comunicado.

Por su parte, el director de diseño de Alpine, Antony Villain, explicó que "la identidad gráfica es clave" en este nuevo proyecto. "La decoración que hoy presentamos es la primera evocación de la nueva identidad de la escudería Alpine F1 Team. Algunos elementos gráficos se mantendrán en la decoración del monoplaza y otros van a evolucionar. El azul, el blanco y el rojo hacen referencia a los colores de las banderas francesa e inglesa, algo muy importante para nosotros", explicó.

#AlpineCars , born in the Alps, raised by racing… A new challenge starts here! pic.twitter.com/KmRuk82knX

We are proud to introduce our 2021 #FormulaOne single-seater, the A521, dressed in its temporary winter livery. The black colour is a tribute to the A500 F1 prototype from 1975.

Learn more about #AlpineCars new ambitions revealed today: https://t.co/IY8BgmNw9n pic.twitter.com/qvNlUw34RF

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 14, 2021