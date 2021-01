Odell Beckham Jr. advierte que Browns eliminarán a los campeones Chiefs

Los Cleveland Browns tienen muchas oportunidades de avanzar a la serie de campeonato de la Conferencia Americana cuando este domingo enfrenten a los actuales campeones Kansas City Chiefs, según el receptor Odell Beckham Jr.

El jugador que quedó fuera toda la temporada con los Cafés por una lesión, se aventuró a pronosticar un triunfo de su equipo ante Jefes y dijo que "no sería una sorpresa".

"No se sorprendan si ellos (los Browns) ganan este fin de semana. Sólo dejaré esto por aquí desde ya", escribió Beckham Jr. en su cuenta de twitter.

Don’t be suprised this weekend when they win….just throwin it out there now

— Odell Beckham Jr (@obj) January 14, 2021