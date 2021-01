La UFC legaliza el consumo de marihuana entre sus peleadores

Decisión histórica en la máxima empresa de las Artes Marciales Mixtas. La Ultimate Fighting Championship (UFC) reveló este viernes que ya no considerará ilegal el consumo de marihuana entre sus peleadores, pues ya no será causa de dopaje, como anteriormente lo era.

Cierto es que la marihuana es legal en varias zonas de los Estados Unidos; sin embargo, la UFC aún lo mantenía como una sustancia prohibida, situación que cambiará de ahora en adelante, aunque esto no implica que los peleadores puedan subir a la jaula bajos los efectos de la marihuana, pues esto sigue estando fuera del reglamento.

Es decir, si los peleadores consumen marihuana ya no será considerado como dopaje, aunque no podrán hacerlo previo a sus combates. De consumirla, deberán hacerlo durante la semana, más no el día de su pelea.

"Queremos seguir evitando que los atletas compitan bajo la influencia de la marihuana, hemos aprendido que los niveles de carboxi-THC en la sangre y/o la orina tienen poca o ninguna correlación científica con el deterioro", explicó en un comunicado Jeff Novitzky, vicepresidente de salud atlética y desempeño de la UFC.

Foto tomada: Getty Images.

La decisión tomada por la UFC generó opiniones divididas, pues hay aficionados que están a favor de lo estipulado a partir del 1 de enero del 2021, pero también hay seguidores de las Artes Marciales Mixtas, que no apoyan.

