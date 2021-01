Hugo Sánchez se compara con Cristiano Ronaldo: "es como yo"

Hugo Sánchez es considerado como el mejor futbolista mexicano en la historia, gracias a su exitosa trayectoria en Europa, en donde brilló y se convirtió en leyenda del Real Madrid, razón por la que se compara con el portugués Cristiano Ronaldo, quien también fue ídolo del conjunto merengue.

El ex futbolista y actual comentarista deportivo destacó las cualidades de CR7. "En el que más me he reflejado es Cristiano. Me hacía pensar en mí, por sus remates de primera, por sus movimientos, por su obsesión por el gol, por su velocidad. Era como yo", dijo en entrevista con el diario AS.

"Si podía meter cuatro goles en lugar de tres, mejor. Me pasaba igual. Si tenía oportunidad de cinco, quería meter las cinco. Si fallaba una, me decía a mí mismo cómo podía haber errado eso", añadió.

Hugo Sánchez también habló de la actuación que Karim Benzema ha tenido con el Real Madrid, pues el atacante francés ha buscado llenar el gran hueco que dejó Cristiano Ronaldo. "Es de esos delanteros que le gusta participar del juego y no tener tanta responsabilidad de gol", mencionó.

"Sin embargo, está asumiendo la responsabilidad y lo está haciendo bien", puntualizó, aunque no dejó de lado su deseo de que el conjunto español firme a Kylian Mbappé en las próximas temporadas; incluso también externó que le gustaría ver vestido de blanco a Erling Haaland.

