Lebron James estelariza nuevas imágenes oficiales de Space Jam 2

Una de las películas más esperadas mostró una nueva imagen para sus fans. Space Jam 2 adelanta novedosas imágenes del filme estelarizado por Lebron James y los Looney Tunes.

En el video de apenas unos segundos se aprecia a Bugs Bunny junto a la estrella de Los Ángeles Lakers en donde muestran sorpresa, aunque aún se desconoce la causa.

La película tiene proyectado estrenarse el 16 de julio por la plataforma de streaming HBO Max –que aún no llega a México- y en las salas de cine.

Cabe recordar que hace unos meses se adelantó las primeras imágenes de cómo lucirán los clásicos personajes de la Warner Bros para este largometraje.

A First Look of ‘SPACE JAM: A NEW LEGACY” has been revealed.

Source: @hbomax pic.twitter.com/nYxIvIvUsd

— Cartoon Crave (@thecartooncrave) January 16, 2021