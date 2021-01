Chicharito Hernández cree que puede volver a la Selección mexicana

Javier Hernández habló de lo que viene en su carrera. En una dinámica en Instagram, el Chicharito respondió cuestionamientos de sus fans, manifestando que sueña con regresar a la Selección mexicana, a pesar de que lleva años de bajo nivel.

"Creo que sí, creo que puedo provocar que me vuelvan a llamar y trabajo duro para lograrlo, para hacer todo lo que está a mis manos”, dijo Hernández Balcázar, quien es el máximo anotador del conjunto nacional con 52 goles.

El delantero del Galaxy de Los Angeles en la MLS, negó que al retirarse piense en volverse entrenador. "Es algo que no me gustaría tratar, ser entrenador. No he estudiado nada al respecto, no es algo que me llame la atención".

Le pidieron recordar sus mejores momentos en el futbol. "El primero sin duda es cuando debuté con el Guadalajara".

Su mejor gol es el que anotó en el Mundial de Sudáfrica 2010 ante Francia. "Por la historia que hay detrás del mismo y porque mi abuelo estuvo en el estadio".