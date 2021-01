Chiefs a la final de la Americana, pero Mahomes sale dañado

Parecía un día tranquilo para los campeones Kansas City Chiefs pues al medio tiempo dominaban 19-3 a los Cleveland Browns en el partido de ronda divisional en la Conferencia Americana, pero todo cambió tras la salida del encuentro de Patrick Mahomes por un golpe en la cabeza que ya no le permitió regresar.

Jefes estaban haciendo valer su condición de local y favoritos y de inmediato se pusieron al frente en el marcador con anotación del propio Mahomes que corrió el balón y entró a las diagonales en el primer cuarto.

Luego envió un pase corto para Travis Kelce que recorrió 20 yardas y consiguió seis puntos más para poner el marcador 13-3 a favor de Kansas City. Después conectaron un par de goles de campo más y al medio tiempo estaban arriba 19-3, una loza que parecía muy pesada para Cafés.

En la segunda mitad Cleveland recortó distancias con un pase de anotación de Baker Mayfield a Jarvis Landry y fue entonces que vino la trágica jugada contra Patrick Mahomes.

Con poco más de siete minutos por jugar en el tercer cuarto, Mahomes corrió con el balón en tercera oportunidad y una yarda por avanzar para tratar de conseguir el primero y diez, pero en el intento se encontró con el linebacker Mack Wilson que lo tacleó y la cabeza de Patrick se golpeó contra el césped.

El mariscal de campo de Chiefs se puso de pie pero en muy malas condiciones y de inmediato fue trasladado a los vestidores para aplicarle el protocolo de contusiones. Ya no regresó y su lugar fue tomado por el suplente Chad Henne. De esa jugada solo sacaron tres puntos.

Patrick Mahomes is headed to the locker room after taking this hit.

(via @NFLBrasil)pic.twitter.com/erfqc4iuvD

— SportsCenter (@SportsCenter) January 17, 2021