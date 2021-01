Cruz Azul sancionará a Jonathan Rodríguez tras video de fiesta

El Cruz Azul ya rompió el silencio sobre el video de Jonathan Rodríguez, quien fue grabado en una fiesta con el uniforme de concentración del equipo.

"Ningún integrante está o podrá estar por encima de los reglamentos de conducta de nuestra institución", escribió el club, en un comunicado.

VIDEO: Cabecita Rodríguez es captado de fiesta; va a la banca ante Puebla El delantero de Cruz Azul se encuentra envuelto en la polémica, tras un video filtrado donde aparece en una reunión tomando

"Tras la publicación de un video en el que se observa a un jugador de nuestro equipo, Jonathan Rodríguez, actuando de manera irresponsable y contraria a nuestros valores, les podemos decir que la directiva está analizando la falta para sancionar al jugador conforme al reglamento interno", añadió.

El video, que se filtró a unas horas antes del silbatazo inicial entre La Máquina y Puebla, se vio al uruguayo vestido con el uniforme de concentración del equipo, con un vaso en la mano izquierda.

Después del encuentro, derrota para los cementeros, el entrenador Juan Reynoso comentó que "no tengo certeza de algo y no tengo redes sociales. No puedo poner, sin evidencia, tela de juicio. Lo veremos en estos días".

"En Cruz Azul estamos comprometidos con el cumplimiento de las medidas que nos han sido impuestas dada la situación que vivimos en el mundo por la pandemia, ocasionada por el Covid-19", cerró el club.