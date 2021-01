El deporte tendrá que esperar su turno para la vacuna

La vacuna contra el Covid-19 se ha convertido en una pequeña luz al final del túnel para el mundo; sin embargo, la paciencia es algo que debe habitar entre la población, puesto que ésta se aplicará por fases. En México, por ejemplo, será prioridad el sector salud y las personas vulnerables, grupo en el que evidentemente no entra el gremio deportivo.

Los deportistas mexicanos e internacionales deberán esperar su turno para aplicarse la vacuna, pese a que siguen teniendo actividad en sus distintas disciplinas, mismas que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus, pues muchos de ellos se han contagiado.

El mundo del deporte anhela volver a la normalidad; pese a ello, es consciente de que será un largo proceso, aunque la vacuna trae mucha esperanza, pues con ella podrían retomar algunas actividades que dejaron de hacer, además de que ya no sufrirían por falta de competencias, ni lidiarían con la postergación de partidos y/o eventos, entre una serie de ventajas adicionales.

Para Sebastian Coe, presidente de World Athletics, ningún deportista debe tener prioridad en recibir la vacuna, ya que considera que ninguno debería tener un trato especial. “Por muy famoso que sea deberán esperar su turno al final de la lista. De recibirlas antes, sería injusto y nada ético”, confesó.

La declaraciones de Coe se dan tras la polémica que ya existe en Estados Unidos, pues la Liga Nacional de Hockey pretende comprar las vacunas para aplicárselas a sus 750 jugadores, tal y como sucedió en 2009 con la vacuna contra la influenza H1N1, adquiriéndola con un laboratorio privado.

La otra cara de la vacuna

Cierto es que la vacunación trae mucha ilusión al mundo; sin embargo, hay un factor en lo deportivo que alerta: el dopaje, pues temen que la vacuna pueda traer sustancias prohibidas para el cuerpo de los atletas, la cual pueda perjudicar su carrera, pues en la actualidad un dopaje significa una suspensión, en la mayoría de casos, por al menos seis meses.

Ante dicha circunstancia, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se manifestó, señalando que buscará controlar la composición de las vacunas, aunque consideran que no hay motivos para creer que éstas infringirán en las normas de antidopaje.

“Los atletas pueden estar seguros de que la AMA continuará monitoreando toda la información disponible y los asesorará a ellos y a otros miembros de la comunidad antidopaje, en caso de que un ingrediente de una vacuna pueda ser problemático. En el caso muy poco probable de que una vacuna cause una posible infracción de las normas antidopaje, la supervisión de la AMA de cualquier gestión posterior de los resultados garantizará que las vacunas y los principios antidoping no entren en conflicto”, indicaron.

Karen Patricia Sánchez Saucedo

Médico egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Cortesía

¿Qué ventajas puede tener el cuerpo de un deportista con la vacuna contra el Covid-19?

— No sólo es con los deportistas, sino con la gente en general. Lo que genera la vacuna es inmunidad, genera anticuerpos que nos ayudan a protegernos de infección por SARS-CoV-2, entonces reduce los riesgos de contagio o en caso de infectarse, evita que la enfermedad sea de gravedad o que tenga complicaciones importantes.

¿Cuáles son las ventajas del deportista

— Los deportistas son menos propensos a sufrir complicaciones de Covid-19, debido a todas las condiciones que tienen, la buena alimentación, son muy estrictos con su cuidado de salud, porque deben llevar una dieta balanceada, en su dieta obviamente aumenta la proteína, vitamina C y D, que son de las principales vitaminas protectoras en el sistema inmune. Obviamente al realizar actividad física se elevan las inmunoglobulinas, que son nuestras defensas, aumenta la oxigenación a nivel pulmonar, debido a esta condición física. El oxígeno que entra a los pulmones ayuda bastante. En caso de ser infectado, disminuye la secreción de mucosidad o de secesión a nivel pulmonar y evita cuadros severos de neumonía. Los deportistas, por sus hábitos alimenticios, tienen alto consumo en agua, electrolitos y eso también les ayuda a evitar deshidrataciones, que son también una de las complicaciones por SARS CoV-2.

Atleta mexicana se aplica vacuna experimental

El pasado diciembre, María de los Ángeles Ortiz Hernández, atleta paralímpica, se aplicó una vacuna experimantal contra el Covid-19 por parte de CanSino Biologics, luego de cumplir con un minucioso protocolo de selección.

“Me documenté sobre la vacuna. Si no hay personas que quieran hacer el muestreo, que participemos, entonces no va a haber vacuna jamás, tenemos nosotros también que hacer conciencia. Soy una deportista de alto rendimiento, en febrero empiezan las competiciones a nivel internacional para rankear y me dieron la garantía de que todo estará bien”, mencionó Ángeles.