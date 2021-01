Miguel Herrera se subiría a un ring con Christian Martinoli

Miguel Herrera, ex entrenador del América, aceptó que se subiría a un ring con Christian Martinoli, aunque asegura que no le guarda ningún rencor.

El Piojo participó en el podcast ‘En tus zapatos’ de Geo González y Adriana Monsalve y fue cuestionado sobre a quién preferiría como rival, a Martinoli, Hernán Cristante o Marco Antonio Rodríguez, por lo que no dudó en escoger al comentarista de TV Azteca.

"De todos los que nombraste, al único que subiría al ring para darnos unos cates sería a Martinoli y nada más. Digo por las las circunstancias, de que atacó a mi familia, a mi hija sobre todo, pero nada más”, dijo Herrera.

Sin embargo, aclaró que si se lo llegara a cruzar no pasaría nada. "Si me lo cruzo ahorita en el camino, él va para allá y yo para acá. En mi cabeza no está pasando algún rencor o hacerle pagar por las cosas que pasaron, afortunadamente mi cabeza va avanzando”, comentó.

Hay que recordar que en 2015 el Piojo Herrera agredió a Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia, después de que ganara la Copa Oro. El entrenador argumentó que golpeó al comentarista porque atacó a su hija.