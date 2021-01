Contagio de Covid-19 mantiene en alerta a Rayadas

Tras el contagio de Covid-19 en seis jugadores de Rayados, en la escuadra femenil no lo toman a la ligera por lo que siguen al pie de la letra las medidas sanitarias.

Aunque no comparten campo de entrenamiento en El Barrial, sí lo hacen de manera personal, por lo que no relajan las medidas, mencionó Diana García.

“Somos y tenemos que ser profesionales tanto como jugadoras, como humanas. Tener en cuenta la responsabilidad de que si me contagio no nada más me voy a perjudicar a mí, sino al equipo”, dijo.

Este lunes las Rayadas golearon 5-0 a Necaxa, por lo que son líderes de la general con seis puntos y 10 goles a favor, tras golear en la fecha 1 por el mismo marcador al Atlético San Luis.

Esto obedece a que el equipo corrigió errores puntuales que cometió en el torneo pasado, por lo que todo el plantel ha mejorado, mencionó García.

“Todas hemos mejorado, hemos aprendido de los errores de la temporada pasada, hemos confiado la una con la otra y a partir de eso, seguir mejorando más la contundencia, el tener posibilidades de llegadas y terminarlas en gol”, dijo.

La Pandilla tendrá una dura prueba este jueves cuando visiten a Pumas, que es segundo lugar en la general, por lo que será una pelea por la cima del torneo femenil.

