El futbol llega a Fortnite

Epic Games, estudio creador del videojuego Fortnite, dio a conocer la la llegada del nuevo conjunto Remate que cuenta con skins de futbol, de 23 equipos, y la Copa Pelé.

Fortnite hizo equipo con Pelé para llevar su icónica celebración al juego. Por lo que los usuarios podrán festejar su victoria campaña de la misma forma que lo hizo el O’Rei con cada anotación.

Tanto los skins como la celebración estarán disponibles en la tienda de objetos el próximo 23 de enero.

Realmente foi uma explosão de alegria! E o pessoal do @FortniteGame me homenageou, recriando o meu soco no ar no jogo. Participe do Campeonato Pelé para ganhar o meu Gesto Soco No Ar e o novo Conjunto Pontapé Inicial!#PeleCupFortnite pic.twitter.com/CZvQvq5xWb

— Pelé (@Pele) January 19, 2021