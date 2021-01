Mets despiden a gerente por mensajes obscenos a reportera

Apenas un mes después de asumir como gerente general de los Mets, Jared Porter fue despedido del cargo por enviarle mensajes de textos explícitos no solicitados e imágenes a una reportera en 2016 cuando formaba parte de la gerencia de los Cachorros de Chicago.

ESPN reveló la noche del lunes que Porter le envió múltiples textos sin respuesta a la mujer, incluyendo la foto de un "pene erecto, desnudo". La cadena deportiva aseguró que obtuvo una copia del historial de mensajes de texto, y varios de los mismos e imágenes en el texto publicado online.

Apenas nueve horas después, el nuevo dueño de los Mets Steve Cohen anunció en Twitter el despido de Porter.

"Hemos despedido a Jared Porter esta mañana", escribió Cohen. "En mi conferencia de prensa inicial hable de la importancia de tener integridad y lo digo en serio. No se tendrá ningún tipo de tolerancia a este tipo de conducta".

