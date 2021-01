Tigres está decidido a destacar en el Mundial de Clubes Catar 2020

El presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, mencionó que el camino en el Mundial de Clubes no será fácil, a pasar de que en el papel se ve distinto.

También te puede interesar: Contagio de Covid-19 mantiene en alerta a Rayadas

Los felinos abren el telón ante al Ulsan Hyundai de Corea del Sur, y en caso de avanzar se medirán al campeón de la Copa Libertadores (Palmeiras y Santos), por lo que de llegar a la final podrían jugar ante el Bayern Múnich.

“Los equipos están por mérito propio y todos sabemos que Corea (del Sur) es un rival difícil, son jugadores dinámicos. Nunca he visto un partido del Ulsan, tienen un mes de haber terminados su torneo, sabemos que apenas empiezan la pretemporada”, mencionó.

El Inge comentó que están mentalizados en hacer un buen torneo y trascender a nivel internacional, algo que les había costado trabajo lograrlo.

“La filosofía es, si vas a entrar a un torneo y no llegas con la mentalidad de ganar, entonces a que te inscribes, no vamos a ir de turistas. Es más no nos van a dejar ir de turistas por que vamos a estar aislados, no nos van a distraer con nada”, mencionó.

Una de las complicaciones agregadas para esta edición del Mundialito, es la pandemia, por lo que están siguiendo al pie de la letra las indicaciones de salud de la Liga MX, estatales y de Cemex.

Incluso la misma FIFA es estricto con los protocolos, pues en caso de tener un contagio, ya sea a su llegada o durante el torneo, la persona no podrá salir de Doha, Catar hasta su recuperación.

“Lo que se está aclarando que cuando aterricemos acá, podamos llegar a nuestros horades sanos y tranquilos y dormir ese día 12 en nuestras casas. Si hay algún contagio, en primer lugar la FIFA no te dejan salir de Doha. Si en el hotel de concentración hay algún contagio, se aísla y nadie lo puede apoyar. Es una cosa compleja”, mencionó.

Tigres viajará a Catar el próximo 29 de enero, por lo que le restan dos duelos más en la Liga MX, ante Atlas y Necaxa, por lo que estarán expuesto a un contagio, aún así el equipo no ha pedido el aplazamiento de alguno de los duelos.

“No lo hemos pensado (en posponer juegos), lo que sí es que estamos vigilantes de los síntomas y vigilantes que sí hablamos de los equipos que vienen a visitarnos, por que a todos nos conviene el que la liga continue”, destacó.

Agregó que a su regreso de Doha el equipo estará bajó observación para descartar algún contagio.

Más sobre el campamento de Tigres: