Carlos Reinoso critica las contrataciones del América

Tras dos jornadas con el técnico argentino Santiago Solari al frente de las Águilas del América, el ex futbolista histórico, Carlos Reinoso criticó las contrataciones que se hicieron en Coapa para este 2021, además de la falta de americanismo entre los jugadores azulcrema.

"En este America que he visto estos dos partidos con Solari que acaba de llegar, creo que las contrataciones que se hicieron no son para el América, creo que en el equipo hay muchos jugadores que no saben lo que es el americanismo", mencionó "El Maestro".

Por otro lado, Carlos Reinoso mencionó que el América tiene la obligación de clasificar en un torneo donde hay 12 lugares para la Liguilla.

"El técnico que esté, sea Solari o no, tiene obligación de clasificar, clasifican 12, debe estar dentro de los ocho y pelear el título no hay más", puntualizó.

En otro tema, como el VAR, "El Maestro" mostró su inconformidad a tal grado de pedirle a los jugadores que realicen una carta para quitar el VAR, pues, para el estratega le quita la esencia del futbol.

"Es ridículo para mí con todo respeto que si los futbolistas sienten el fútbol, deberían todos los jugadores del mundo firmar una carta para que ya por favor quiten el VAR, le quitan la esencia del juego, la picardía, dependamos de unos señores que están en una cabina viendo un partido de fútbol que nunca jugaron al fútbol cobrando lo que debe hacer el árbitro, le cortan lo fundamental al fútbol que es la continuidad, eso es ridículo", finalizó.