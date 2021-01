Federación Checa afirma que Josef Bican es el máximo goleador y no Cristiano Ronaldo

La Federación de Futbol de la República Checa pone en cuestión que el delantero portugués Cristiano Ronaldo haya establecido un nuevo récord de goles oficiales con 760, superando así a Josef Bican, al que el organismo federativo concede 821.

"¿El mejor goleador de la historia del futbol? El Comité de Historia y Estadísticas de la Federación Checa contó todos los goles marcados por el legendario Josef Bican y podemos declarar que marcó 821 goles en partidos oficiales", advirtió el ente en su cuenta oficial de 'Twitter'.

The best goalscorer in football history? 🤔

The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.

Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p

— Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021