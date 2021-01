VIDEO: Aficionado vence al cáncer y celebra al estilo de Buffalo Bills

En víspera de las finales de conferencia en la temporada de la NFL donde los Bills de Buffalo buscan llegar al Super Bowl en Tampa Bay, un aficionado de los Bills que venció al cáncer, tocó la campana de la victoria al estilo de los #BillsMafia.

Un video se hizo viral en redes sociales donde se observa a un aficionado de los Bills quien toca la campana de la victoria tras derrotar al cáncer luego de cinco meses de una dura batalla y quimioterapia. En el video se observa al aficionado tocando la campana y rompiendo una mesa al estilo de festejo de los Bills.

After 5 months of intense chemotherapy and battling cancer. I got to ring the bell this morning. Bills Mafia Style. GO BILLS. BEAT THEM CHIEFS. #cancersucks #coldfrontreport #BillsMafia #BuffaloBills #nfl pic.twitter.com/C8W5p3tdGT

— Victor Neilson (@neilsonvic) January 21, 2021