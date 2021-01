Antonio Brown no jugará ante Packers la final de la NFC

Desafortunadas noticias para Tampa Bay Buccaneers, pues no podrán contar con Antonio Brown para la final de la Conferencia Nacional ante Green Bay Packers, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de enero, para conocer al equipo que disputará el Super Bowl LV ante Kansas City Chiefs o Buffalo Bills.

El entrenador en jefe, Bruce Arians, fue el encargado de notificar la baja del receptor abierto, luego de no recuperarse de una lesión en la rodilla. "Acabo de hablar con él esta mañana, y ponerlo en el avión, volar y hacer que se inflame más, no tiene ningún sentido", mencionó.

Head Coach Bruce Arians says Antonio Brown will be OUT for this week in Green Bay.

— Carmen Vitali (@CarmieV) January 22, 2021