Salvador Cabañas revela que perdió parte de la visión en el ojo izquierdo

El ex futbolista Salvador Cabañas reveló que después del atentado que sufrió hace once años sufre un daño irreversible en el ojo izquierdo.

La madrugada del 25 de enero de 2010, el paraguayo recibió un balazo en la cabeza, mientras estaba en el Bar Bar de la Ciudad de México. Debido a esto su carrera con el América y la selección paraguaya se acabó y le dejó secuelas de por vida.

"Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie”, declaró el paraguayo a Radio Caracol de Colombia.

Cabañas también compartió que actualmente se mantiene con unos negocios y con ayuda de la Federación Paraguaya de Futbol.

"Tengo algunos negocios y además la Federación paraguaya me paga por ayudar con la selección. Estoy tranquilo, eso sí, no pienso salir más de Paraguay, ese virus es muy malo. Me quedo en la casa de mis padres”, señaló.