A Edson Álvarez le molesta estar en la banca con Ajax

Ante los pocos minutos que ha recibido por parte del entrenador Erik ten Hag con el Ajax, el mexicano Edson Álvarez rompió el silencio y reconoció que es una situación que le molesta porque sabe la clase de jugador que es.

"Muchas veces como jugador no te gustan las decisiones, no te gusta estar en el banco, principalmente a mi me molesta mucho porque se la clase de jugador que soy. Solo me pongo a disposición de él (Ten Hag) y del equipo para cuando me toque entrar responder y que la gente pueda ver lo que puedo dar", declaró en una entrevista que le realizó su propio equipo.

Reconoció un poco de incomodidad ya que su novia e hija apenas pudieron arribar a Holanda para estar con él tras dos años de estancia en el club europeo.

"Mi novia y mi hija llegaron la semana pasada después de casi dos años. Mucha felicidad pero tampoco entiendes como después de dos años tu familia pueda estar acá. Estoy contento por estar con mi hija y mi novia pero también un poco confundido con la situación de que como es posible que pase eso".

Mira la entrevista completa AQUÍ.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV