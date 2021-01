Conor McGregor deberá estar inactivo seis meses por lesión en la pierna

Luego del nocaut recibido el fin de semana pasado por Dustin Poirier en UFC 257, Conor McGregror no podrá realizar ninguna actividad deportiva, ni mucho menos subirse a un octágono en por lo menos seis meses.

