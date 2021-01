A Brady todavía le molestan las derrotas en SB ante Eli Manning y Giants

Pese a ser ganador de seis trofeos Vince Lombardi, a Tom Brady todavía le duele haber perdidos dos finales frente a Eli Manning y los New York Giants, así lo reconoció el ex mariscal de campo.

El ex jugador de Gigantes dijo que en especial le molesta el de 2007 pues en aquella campaña los Patriots habían culminado una temporada regular perfecta (16-0) y buscaban coronarlo con el título, mismo que se les negó al caer 14-17 en el Super Bowl XLII.

"No es algo que yo diga o piense mucho (las victorias sobre Brady). Estuve cerca de Tom muchas veces, y nunca mencioné un Super Bowl o nuestros juegos contra ellos. Es él quien lo menciona. Todavía le molesta un poco, especialmente el del 2007. Pero no tengo ningún derecho de fanfarronear con Tom. Este es su décimo Super Bowl y estoy muy impresionado con toda su carrera", reveló Manning al diario New York Post.

Manning destacó el hecho de que a sus 43 años aún siga en el nivel que está y esté cerca de lograr un campeonato más en la NFL.

"Es realmente impresionante lo que Tom ha podido hacer. Cambió de equipo después de 20 años, después de tener tanto éxito, e ir a un nuevo equipo, una nueva ciudad, un nuevo estado durante una pandemia, donde tienes una temporada baja más corta y diferentes reglas y obtuvo los mismos resultados".

