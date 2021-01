Futbolista pierde una pierna tras sufrir descarga eléctrica

Un accidente lamentablemente acabó con la carrera de un joven futbolista. A Rodrigo Alaín Cuevas, futbolista que militaba en el Ciervos Chalco FC de la Liga Premier de México, le tuvo que ser amputada la pierna izquierda debido a un accidente casero.

No dejes de ver: “BRILLAS”: nuevo video viral de la mano de cerveza corona

¡Atención!: ¿Qué pasa en la educación superior ante pandemia?

En su perfil de Facebook, Cuevas subió una fotografía en el hospital y contó cómo sucedió el accidente y la decisión que tuvo que tomar. "No sé ni cómo comentarles… Mi familia sabe qué sucedió… Estaba en el Estado de México, sufrí una descarga eléctrica, entró por mi cráneo y me salió por el pie izquierdo".

El presidente del COI reitera que la cuestión es cómo serán los Juegos Olímpicos y no si se realizarán en julio

El muchacho sobrevivió, pero su pierna quedó destrozada. "Mi pie izquierdo quedó hecho trizas, se me tenía que amputar el pie porque estaba demasiado infectado y si no se operaba pondría en riesgo mi vida".

Bueno, primero que nada no se ni como comenzar para contarles lo que me paso, pero ahí va. Bueno como la mayoría de… Publicado por Alain Cuevas en Martes, 26 de enero de 2021

Sus padres quisieron ver la manera de salvarlo, pero "lo mejor era que se me amputara el pie, no iba a hacer que los familiares gastaran más dinero, soy mayor de edad, así que tomé la decisión. Esto no se acaba". Cuevas tuvo que irse a atender a Culiacán, Sinaloa. Su club ha dicho que apoyará al jugador.

COMUNICADO OFICIAL | 🕯 #MuchaFuerzaAlaín Club de Ciervos FC, informa el estado de salud de nuestro jugador de @LigaPremier_FMF Rodrigo Alaín Cuevas Leyva (DEL – #27). ⚽🦌 #PasiónXCiervos #LosDeChalco pic.twitter.com/C2AHlNXjxD — Ciervos Chalco FC (@CiervosChalcoFC) January 24, 2021