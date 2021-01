Miguel Herrera reconoció que fichó a Sergio Díaz tras sólo ver un video

Miguel Herrera, ex entrenador del América, reconoció que el fichaje del paraguayo Sergio Díaz es uno de sus grandes errores ya que lo aceptó tras sólo ver un video y saber que su carta pertenece al Real Madrid.

"Es una situación difícil con ese muchacho. Estaba en una junta con Baños buscando gente para el América, y dice 'mira, nos están prestando este jugador'. Nos ponen el video y vimos que tenía buenas cosas. '¿Quién nos lo presta?' y respondieron que el Real Madrid y pues que venga", declaró en plática con el streamer Mimo el Águila.

De igual forma señaló que Díaz es una buena persona pero que le falta actitud.

“No fue por el chavo, porque es un buen chavo, es trabajador, callado y serio, sin embargo sí es uno de mis grandes errores. No lo vi bien, vi el video, me lo presta el Real Madrid y ahí me dejé ir”, agregó.

En la misma conversación salió el tema de Roger Martínez, después de que marcó un gol ante el FC Juárez, en la jornada 3 del Guard1anes 2021.

El Piojo Herrera contó una anécdota en la que estaban involucrados el colombiano y unos visores del Milan. "Platicamos Santiago Baños y yo con ellos, y nos preguntaron '¿saben quién es el mejor jugador colombiano que hay en el mundo ahorita?'. Nombramos a Falcao, a James, el que tú nos digas, y nos respondieron 'no, es ese que tienen ahí'. Volteamos y era Roger. Baños les respondió 'se los vendo' y le dijeron: 'no, porque ese chavo todavía no termina de ser el jugador que todos pensamos que puede ser, porque su representante no lo ayuda mucho'. Eso nos dijeron los visores, visores sudamericanos que están contratados para visorear al Milán”, relató.

