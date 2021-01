Pierre Gasly da a conocer que está contagiado de la Covid-19

El piloto francés de AlphaTauri, Pierre Gasly, dio a conocer que dio positivo a una prueba de Covid-19 mediante un mensaje en sus redes sociales.

"Hola a todos, espero que estén bien y seguros. Quiero contarles que he dado positivo por COVID-19. Se lo he comunicado a todos con quienes he estado en contacto estos últimos días", escribió.

"Actualmente me encuentro aislado y siguiendo el protocolo indicado por las autoridades sanitarias locales. Me siento bien y continuaré siguiendo mi plan de entrenamiento desde casa mientras permanezco en cuarentena", agregó.

Gasly es el sexto piloto en actividad de Fórmula 1 que se contagia de COVID-19 desde marzo de 2020, sumándose al mexicano Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Lando Norris y Charles Leclerc.

