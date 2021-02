América confirma llegada de Álvaro Fidalgo como su nuevo refuerzo

Álvaro Fidalgo es el último refuerzo del América para el Guardianes 2021. Este volante, el "8" que dice Santiago Solari le hace falta al equipo, vino por pedido explícito del nuevo técnico de las Águilas.

Fidalgo tiene 23 años, es nacido en Oviedo. Debutó en el Castilla, filial del Madrid en el 2016, para después pasar por un breve periodo al Rayo Mojada Honda y volver a Castilla. Desde el año pasado jugaba en el Castellón donde en esta temporada en 21 partidos solo ha tenido una asistencia de gol.

Su carta está valuada en 725 mil dólares, según el sitio Transfermarkt.

Cuando fue llevado al Rayo Mojada, su técnico Antonio Iriondo, se expresó de este jugador como "nuestro Iniesta".

En su análisis dijo al diario AS: "Es un jugador exquisito, inteligente, de muy buen trato de balón, ávido por aprender. Nosotros sabíamos de su calidad, y también de cosas a corregir. Siempre se mostró receptivo para crecer y aprender. Lo pasó mal, porque la Segunda B es dura, con jugadores muy curtidos. Trabajó, escuchó, se musculó… Le he visto mucho en el Castilla y me decía 'no perdimos el tiempo con él"".

Fidalgo estudia derecho, y ya debutó en el Real Madrid en un juego de Copa del Rey en el 2018.

