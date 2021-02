Blue Demon Jr. incursionará en la política para ayudar a la gente

Blue Demon Jr., uno de los luchadores más reconocidos en el mundo del pancracio, comienza una nueva etapa en su carrera después de conseguir distintos logros dentro de los cuadriláteros y ahora buscará un puesto político por parte del partido Redes Sociales Progresistas.

Como gladiador sabe que hay nuevos retos, y considera que la lucha libre es un deporte que ha soportado muchas situaciones, a pesar de que esta ha sido la etapa más complicada por la pandemia del coronavirus, espera el pronto regreso de los aficionados a las arenas.

El ‘Demonio Azul’ como figura pública, y acompañado de otras figuras del deporte como Carístico y Tinieblas, quiere marcar una pauta y no solo ser conocido como un deportista, ya que él también ha apoyado en un sinfín de ocasiones las causas altruistas y como político quiere cambiar algunas cosas en la Ciudad de México.

¿Cómo se encuentra la carrera de Blue Demon Jr. en este momento?

Me siento realmente bien, tanto física como mentalmente. Vengo de hacer una gran función con la empresa Triple A, en donde me enfrenté a una buena facción como los Pshyco Circus, y aunque he tenido acción en Estados Unidos, si se extraña regresar de lleno al cuadrilátero. En este momento no pienso en el retiro, pero si he llegado a tener en mi mente que en 2023 sería un buen año para colgar la máscara.

¿Cuál ha sido la evolución de tu personaje, alrededor de su carrera?

Blue Demon ha crecido en experiencia sobre aquel joven que debutó en Tijuana. Cuando ya llevas más de 30 años, has enfrentado de todo, y aunque este parón ha afectado, esperamos llegar a una vieja normalidad, en la que todavía puedo ofrecerle mucho al público

¿Cómo es las funciones a puerta cerrada?

La lucha libre se vive en vivo, yo ya estuve en funciones a puerta cerrada y es muy difícil conectar. Tú subes y luchas, pero es algo muy frío o cuadrado, eso no es nuestro deporte. La idea es conectar con el público. La Lucha Libre es uno de los deportes que si necesita al público en las arenas.

35 años de trayectoria tiene Blue Demon Jr. / Cuartoscuro

¿Por qué decidiste dar el paso hacia la política?

A mí siempre me habían utilizado para la foto; cuando uno quería trabajar por el bien de la gente, solo me hacían a un lado y escogían a otras personas. Esta vez pensé que me hablaban para lo mismo y ahora que me ofrecieron ir por un cargo y apoyar a la gente públicamente, es un aliciente, en busca de ayudar a todos en la Alcaldía. Si puedo hacer algo por mi gente, la que me vio nacer, pues por qué no hacerlo.

¿Cómo afrontar esta nueva etapa fuera del cuadrilátero y ahora como político?

Así como empezamos, desde abajo, es como trataremos de luchar por una alcaldía mejor. Tengo ventaja por qué conozco mi territorio, se de las carencias que hay y es por lo que estamos dentro de este proyecto.

¿Cómo afectará sus compromisos dentro del pancracio ahora estando en campaña?

Soy independiente, soy dueño de mis tiempos, puedo agendar luchas y ciertas cosas, pero sí creo que me dé tiempo.

19 luchas de apuestas ha ganado el heredero del Manotas / Cuartoscuro

¿Cómo ha sido golpeada la lucha libre debido a la pandemia?

Vaya que ha golpeado a todos los compañeros, no puedes salir, no puedes estar en un gimnasio y eso nos complica para la primera etapa que hubo apertura y ahora con este nuevo cierre, puede afectar aún más a la lucha libre. Ahora que hay funciones puerta cerrada, no es lo mismo, ni para nosotros ni para el espectador.

Al ser un luchador enmascarado ¿Puede realizar su registro o revelará su identidad?

Nos permiten guardar nuestra identidad, aunque nos tendremos que descubrir ante las autoridades del INE, pero se realizará sin cámaras. En las boletas tenemos un apartado que dice alias o mote. He luchado 35 años con esta máscara y eso no debe afectar a mi carrera como luchador. La máscara de Blue Demon es un símbolo y ahora quiero que sea un estandarte de la voz del pueblo.

¿La política marcaría la salida de Blue Demon de la lucha libre?

No es mi salida, no es mi salida, Yo creo que es lo que he querido hacer siempre y por eso me he comenzado a preparar.