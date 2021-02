Boxeador muere tras ser noqueado en pelea benéfica

El boxeo paquistaní está de luto después de que Muhammad Aslam Khan perdió la vida al ser noqueado por Wali Khan Tareen, durante un combate benéfico celebrado en Quetta.

Tareen conectó un zurdazo en el rostro de Khan, quien cayó fulminado. Mientras que el público vitoreaba, algunos subieron al ring para revisar al pugilista.



Medios locales reportaron que Muhammad Aslam abandonó el lugar de la pelea con vida pero al llegar al hospital de la ciudad de Karchi murió por los golpes recibidos.

El secretario de deportes de Baluchistán aseguró que la muerte de Muhammad “es una pérdida de todo el país y la nación”. De igual forma señaló que “trasladará su caso al gobierno para que sea compensado”.

Aslam Khan inició su carrera en 2007, gana un título a nivel nacional y consiguió varios trofeos. Además se desempeñaba en la Comisión Electoral de su país.

Por otro lado, la Federación de Boxeo de Pakistán condenó el incidente y lo calificó de ilegal ya que la pelea no se llevó a cabo en las condiciones adecuadas.

Sadly, last night in Quetta, Pakistan, professional boxer Aslam Khan suffered injuries in the ring due to a very hard KO defeat and passed away after being transferred to the hospital. Usman Wazeer shared this news with KO video. May Khan rest in peace.https://t.co/SuuM2lfx5D pic.twitter.com/sXRag0i6Zm

— Tim – Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) January 31, 2021