Chicharito Hernández se va de viaje con modelo y Sarah Kohan lo deja de seguir en Instagram

Javier Chicharito Hernández y Sarah Kohan no han hecho oficial su separación pero todo indica que ya no están juntos. El futbolista se fue de viaje con un grupo de amigos mientras que ella ya no lo sigue en Instagram.

Chicharito se fue de viaje a Utah, Estados Unidos, para disfrutar de la nieve. Estuvo acompañado de su coach de vida Diego Dreyfus y de varias mujeres entre las que estaba la modelo paraguaya Lourdes Motta.

En un video difundido en redes sociales se aprecia cómo jugaron en la nieve, mientras estaban en traje de baño y que poco importaron la medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus.

Por su parte, Sarah Kohan se encuentra en su país natal, Australia, acompañada de los dos hijos que procreó con el mexicano. Y se sabe que ya no sigue a su todavía esposo en Instagram.

Hay que recordar que desde hace varios meses ya no publicaban fotos en las que apareciera el otro y durante la Navidad la pasaron separado, de acuerdo a sus publicaciones.

Se especula que Chicharito y Motta podría estar saliendo, pero por el momento todo ha quedado en rumores. Lourdes, de 27 años, vive en México y está comenzando una carrera como actriz.