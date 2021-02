Paola Longoria es elegida como la octava Mejor Atleta de Todos los Tiempos

La raquetbolista mexicana Paola Longoria finalizó en el octavo lugar en la encuesta de Mejor Atleta de Todos los Tiempos realizada por los Juegos Mundiales (The World Games), el primer lugar fue para la squashista Nicol David, de Malasia.

Longoria finalizó con 64 mil 428 votos, mientras que David consiguió 318 943 votos, en las tres semanas que duró la encuesta.

Nicol David 🇲🇾 is The World Games Greatest Athlete of All Time! With a huge number of votes, 318,943 she was voted as the greatest of the 24 sports legends that started the race in January. All in all, 1,204,637 votes were cast in the poll!#WeAreTheWorldGames @WorldSquash pic.twitter.com/po08clPfkT

— The World Games (@TheWorldGames) February 1, 2021