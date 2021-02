Tom Brady quiere superar los títulos de Michael Jordan

En un peculiar "día de medios" previo al Super Bowl LV, que incluso lo sorprendió a él mismo, Tom Brady dijo que está listo para afrontar el partido ante los Kansas City Chiefs e ir en busca de su séptimo título en la NFL, uno más que los seis que ganó Michael Jordan en la NBA.

"Michael (Jordan) es uno de mis ídolos, es increíble. Tener esta oportunidad (de superarlo en títulos) es muy importante para mí, estamos a un juego de ganar el objetivo final en este deporte, sería genial lograrlo esta vez, espero que podamos terminar fuerte", declaró el jugador de los Tampa Bay Buccaneers quien tomo una fotografía de su celular de la manera en que se presentó ante los medios de comunicación, completamente solo sin poder verlos.

Por otra parte, parece que el retiro no es una idea que pase por la mente de Brady, pues afirmó que tiene planeado seguir jugando después de esta temporada y quizá lo haría hasta pasando sus 45 años de edad.

This year’s a little different than the others… https://t.co/htZ351fFwU pic.twitter.com/QwWQu9bBjT

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2021