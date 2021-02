NFL aumenta el número de aficionados para el Super Bowl LV

La NFL comunicó que permitieron el acceso a otras 2 mil 500 personas para el Super Bowl LV, a disputarse este domingo, para un total de 25 mil acionados en el Raymond James Stadium.

Hace unas semanas, la Liga informó que permitirían 22 mil 500 fanáticos en las gradas, debido a que el gran juego, entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay, se disputa en Florida, estado que permite aforo en los eventos deportivos. Siete mil 500 de esos lugares fueron invitaciones a trabajadores de los servicios médicos que enfrentaron al Covid-19.

According to the NFL: The official attendance at Raymond James Stadium for Super Bowl LV will be: 25,000 fans and 30,000 cutouts.

Dentro del protocolo sanitario que se implementará para el 7 de febrero están medidas como el uso obligatorio de cubrebocas, están prohibidas las reuniones en las inmediaciones del recinto, deben quedarse sentados en los lugares asignados a una distancia de 1.8 metros y no se recibe dinero en efectivo o boletos físicos.

The #NFL is providing all 25,000 fans with these free PPE kits upon arrival at the stadium for #SBLV. All personnel and fans, including the 7,500 vaccinated health care heroes who are receiving free tickets from the NFL, will be required to wear face coverings through the game. pic.twitter.com/X4RrKuSj5c

