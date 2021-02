Piqué y Shakira cumplen años el mismo día; ¡así es su historia de amor!

El futbolista español, Gerard Piqué, celebra este 2 de febrero su cumpleaños número 34, día especial para el campeón del mundo en Sudáfrica 2010, pues no sólo es su cumpleaños, sino también el de su pareja, la reconocida cantante colombiana Shakira, aunque como es bien sabido, ella es mayor que el zaguero del Barcelona por 10 años.

Piqué y Shakira son una de las parejas más reconocidas en el gremio deportivo y del espectáculo, pues ambos cuentan con una amplia y exitosa carrera en sus distintas ramas. Gerard en el futbol, y Shakira en la música.

¿Cómo comenzó su historia de amor?

Piqué y Shakira se habrían conocido gracias a la grabación de 'Waka Waka', canción oficial de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, aunque algunas versiones indican que anteriormente ya se habían encontrado en Madrid. En aquel filme, figuraron estrellas como Lionel Messi, Rafael Márquez, Dani Alves, Gerard Piqué, entre otros.

"Me acuerdo perfectamente de que estábamos grabando el videoclip de 'Waka Waka' y que, cuando terminamos, se me acercó y me dijo: 'voy a ganar este Mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica'. Y lo cumplió", dijo en alguna ocasión Shakira.

El coqueteo comenzó previo a disputar la Copa del Mundo. Shakira arribó primero a Sudáfrica, por lo que Piqué le mandó un mensaje con el pretexto de conocer el clima y prevenirse. "Le pregunté: oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica?. Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería 'hace mucho frío, tráete un abrigo' pero me detalló el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije 'esto no es normal0", recuerda Gerard.

La cantante colombiana y el defensa del Barcelona son una de las parejas consentidas por el público y, a pesar de que no están casados, su compromiso va más allá. Actualmente disfrutan de su felicidad junto a sus dos pequeños.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: