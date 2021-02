Dueño de New England Patriots, sorprende y llevará a 76 trabajadores de la salud al Super Bowl

En un año atípico, los New England Patriots volvieron a sorprender a los fanáticos y se lucirán con una gran sorpresa para los trabajadores de la salud.

En una recopilación de videos que aparece en el sitio web del equipo, Robert Kraft, dueño del equipo, sorprendió a algunos trabajadores a través de un video.

Los Patriots invitarán a 76 trabajadores de la salud locales vacunados a un viaje al Super Bowl en el avión del equipo.

De acuerdo a medios locales, el plan para el viaje con todos los gastos pagados se planeó para celebrar el área de los "superhéroes de la atención médica" y para "difundir el importante mensaje de vacunarse".

“Cuando sea tu turno, haz la foto. Vacúnate”, se lee en el avión, que también dice "Patriots" y "6X Champions".

Robert Kraft is using the New England Patriots team plane to bring seventy-six healthcare "superheroes", representing all six New England states, to an all-expenses paid trip to Super Bowl LV in Tampa this Sunday.

Kraft dijo en un comunicado: “Cuando nuestro avión regresó con máscaras de China, nunca podríamos haber imaginado la devastación que causaría esta pandemia, ni podríamos haber soñado con las heroicas historias y logros que han llegado a ser como resultado, especialmente en la dedicación de los trabajadores de la salud en la primera línea y la creación de vacunas seguras y efectivas”.

El equipo adquirió 76 boletos para el partido del domingo entre los Buccaneers y los Chiefs y se los entregó a los trabajadores de la salud de Nueva Inglaterra como agradecimiento por "poner sus vidas en juego", les dijo Kraft, en el video.

As guests of the Kraft family, 76 healthcare 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥heroes are 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 Bowl bound.

Earlier this week, Robert Kraft called to personally invite some of these heroes and thank them for their work fighting COVID-19.

— New England Patriots (@Patriots) February 2, 2021