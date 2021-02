¡De vuelta Su Majestad! Roger Federer revela fecha de su regreso al tenis

Los aficionados al deporte blanco sonríen, pues Roger Federer reveló la fecha de su regreso a las canchas, luego de 13 meses sin actividad, tras la lesión que sufrió en su rodilla derecha, que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, una de ellas en febrero y la otra en junio del 2020.

Será en el torneo de Doha cuando Su Majestad reaparezca en un circuito. El certamen dará inicio el próximo 8 de marzo; es decir, en poco más de un mes, el tenista suizo tomará su raqueta para volver a una competencia oficial.

“Llevo mucho tiempo pensando en cuándo y dónde volver. Australia llegó demasiado pronto para mi rodilla. Y eso duele. Es uno de los lugares donde más amo jugar. Pero quería regresar a un torneo más pequeño donde el estrés también fuese un poco menor”, comentó a SRF Sport.

"Después de Doha, me gustaría otro torneo", añadió pensando en Halle, Wilbledon, Juegos Olímpicos y US Open.

Foto tomada: Getty Images.

A sus 39 años de edad, Roger Federer anhela seguir compitiendo en el máximo nivel y, reafirmarse como uno de los tenistas más exitosos de la historia, aunque sabe que el camino no será sencillo. "Deseo volver a celebrar grandes victoria, pero me preparo para afrontar un largo y duro camino", señaló.

En el tiempo que estuvo con su rehabilitación, el tenista suizo quería enfocarse en su familia y alejarse un poco del deporte, aunque confesó que no pudo, pues seguía todos los torneos de tenis. "Me sorprendió seguir viendo resultados y ver partidos, normalmente no hago eso si no participo en un torneo".

Roger Federer es actualmente el número cinco del mundo, posición a la que llegó tras ausentarse por más de 13 meses. El número uno sigue siendo el serbio Novak Djokovic, el segundo es Rafael Nadal, Dominic Thiem es tercero y Daniil Medvedev es cuarto.

