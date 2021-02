Jugador de Chiefs queda calvo a medias por la Covid-19

Vaya nota curiosa la que surgió en torno al Super Bowl LV.

Resulta que a los jugadores de Chiefs les tocó día de ir al peluquero y a uno en particular, Daniel Kilgore, ¡lo dejaron calvo a medias!

For those wondering: Being that Chiefs' C Daniel Kilgore already was sitting in the barber chair and deemed a "close contact", he told the barber to finish. And he did.

But this has the makings to become the first "Touch of Gray" endorsement to come out of Super Bowl week.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) February 3, 2021