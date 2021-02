La Lazio ficha a bisnieto de Benito Mussolini

Si un nombre causa revuelo en Italia es el de Benito Mussolini, ex dictador fascista. Sin embargo, vuelve a sonar debido a que la Lazio decidió ofrecerle un contrato a su bisnieto, Romano Floriani Mussolini.

De acuerdo con información de Infobae, el joven de 18 juega en el equipo ‘Primavera’ del equipo italiano y se desempeña como lateral derecho, pero ahora podría debutar en la Serie A, en caso de que el técnico Simone Inzaghi lo decida.

Mauro Bianchessi, director de la academia del cuadro italiano, describió a Romano para el sitio Ansa como ““un tipo verdaderamente humilde, un trabajador muy duro que nunca se quejó aunque no jugara ni un minuto durante dos años”.

Sobre el apellido Mussolini, comentó: “¿Es su apellido un problema? Nunca he hablado con sus padre , nunca se han interesado por el rendimiento deportivo del chico. A mí no me afecta el apellido, a quien se merece salir al campo. Es un buen muchacho”.

El futbolista es hijo de Alessandra Mussolini, ex diputada en el Parlamento Europeo, y tiene dos hemanas: Clarissa y Caterina. Además es sobrino de la actriz Sophia Loren, hermana de Maria Scicolone -esposa de Romano Mussolini, abuelo de Romano y cuarto hijo de Il Duce.

Acerca de sus orígenes, el adolescente señaló “En la Lazio sólo me juzgan por mi forma de jugar, no por mi apellido”.

Si bien Romano Floriani Mussolini ya se encontraba en las fuerzas inferiores del equipo, tras darse a conocer que le ofrecieron un contrato se desató la polémica debido a que un sector de los tifosi de la Lazio están relacionados con grupos fascistas

En 2019 unos seguidores de la Lazio desplegaron una manta en honor de Benito Mussolini, en la Piazzale Loreto de Min, donde fue exhibido y colgado el cuerpo del dictador en abril de 1945. Además el mismo Il Duce fue socio del club.