Romain Grosjean se une a las IndyCar Series tras su salida de la Fórmula 1

El piloto francés Romain Grosjean confirmó este miércoles su participación en la próxima edición de las IndyCar Series tras su salida de la Fórmula 1, marcada por el tremendo choque que sufrió con un muro en el Gran Premio de Bahréin, así como las llamas en las que estuvo envuelto cerca de medio minuto.

No dejes de ver: “BRILLAS”: nuevo video viral de la mano de cerveza corona

¡Atención!: ¿Qué pasa en la educación superior ante pandemia?

Grosjean, que sufrió quemaduras en ambas manos, rubricó su fichaje por el equipo Dale Coyne dos meses después del accidente en el Gran Premio en Bahréin que le impidió finalizar la temporada en el Mundial de F1. "Estoy muy emocionado por esta oportunidad de correr en los Estados Unidos", dijo el francés Grosjean, de 34 años.

Filtran último video de Maradona previo a morir

Abierto de Australia suspende actividades tras detectar un positivo a Covid-19

"Tenía diferentes opciones para la próxima temporada y decidí las IndyCar Series porque es mi prueba favorita", añadió el francés, que aseguró en la rueda de prensa que las heridas en sus manos ya se han curado "en gran medida".

New year, new challenge! Super excited to go racing with @DaleCoyneRacing this year in @IndyCar .

I'll be racing the Dale Coyne racing #51 with @RickWareRacing#r8g #indycar @MindMazeTech pic.twitter.com/Zhjcn3kgsN

— Romain Grosjean (@RGrosjean) February 3, 2021