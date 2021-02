El Abierto de Australia se muestra "absolutamente seguro" de disputarse

Los organizadores del Abierto de Australia están "absolutamente seguros" en que podrán llevar a cabo el primer Grand Slam de la temporada, que debe dar comienzo este próximo lunes, pese a la detección de un caso positivo por coronavirus en un de los hoteles de la 'burbuja' que crearon para la ocasión en Melbourne y que afecta a más de un centenar de tenistas.

"Estamos absolutamente seguros de que el Abierto de Australia seguirá adelante, esperamos mantener la programación original a partir de este jueves", señaló ante los medios Craig Tiley, director del 'grande'.

Las alarmas saltaron este miércoles cuando las autoridades del Estado de Victoria informaron de un caso positivo de un trabajador de un hotel de Melbourne y el consiguiente confinamiento de cerca de 600 personas involucradas en el Abierto de Australia, entre ellas muchos tenistas, y la suspensión de la tercera jornada de la Copa ATP y de los torneos que se estaban disputando.

En este sentido, Tiley confirmó ante los medios que entre 160 jugadores y sus respectivos equipos técnicos que estaban alojados en el Grand Hyatt empezaron a hacerse pruebas este jueves y que permanecerían confinados hasta que recibiesen el visto bueno de las autoridades sanitarias.

It’s been a big 24 hours, and tennis is back on Friday. #AusOpen pic.twitter.com/PHiYWlQsVH

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 4, 2021