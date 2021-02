Andrés Ibargüen agradecido con América, pese a polémica salida

Tras varios meses de polémica, y una salida un tanto inesperada, Andrés Ibargüen recordó su paso por las Águilas del América, asegurando que se siente agradecido con la institución que le abrió las puertas en México.

Durante su presentación como nuevo jugador de Santos Laguna, el volante colombiano aseguró que, aunque no eran las formas, hay un respeto para el club azulcrema.

“En cuanto a los tres años (que permaneció en el América) se ganaron cosas muy importantes, nunca me he manifestado hasta el día de hoy en cuanto a mi salida, me trato de mantener al margen, me enfoco en lo deportivo. Sólo tengo palabras de agradecimiento con el club América por todo lo que me brindó porque me dio la oportunidad de venir a México, hay cosas que no son como parecen o como se dicen, pero independientemente solo tengo palabras de agradecimiento”, expresó.

¡WOW! No te pierdas el nuevo video viral de Cerveza Corona

¿Qué diferencia hay entre IQOS y los vapeadores? enteráte aquí

Al ser cuestionado sobre el proyecto que tienen los actuales líderes de la Liga MX, Ibargüen aseguró que el proyecto de ser un equipo que pelee los puestos estelares fue una de las razones para convencerlo.

“En cuanto lo que me convenció fue el proyecto tan ambicioso que hay en esta institución, un equipo que siempre está peleando en los puestos de arriba. Había tenido la oportunidad de venir a enfrentar a este club, tiene una hermosa afición que vive cada partido como una fiesta que siempre está alentando desde el primer segundo, es algo que siempre motiva porque cada una de estas personas siempre hace un esfuerzo para venir al estadio y como tal hay que dar nuestro máximo esfuerzo”, agregó.

Qué bien se te ve este jersey, mi Ibargüen 🤩🤩🤩 ¡A defenderlo con orgullo y a hacer historia con el '23'! 👏👏👏#ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/VOY8DJaRQe — Club Santos (@ClubSantos) February 5, 2021

A pesar de que no conoce la institución lagunera, Ibargüen recordó que sus ex compañeros Oribe Peralta y Darwin Quintero hablaron maravillas del equipo.

“Anteriormente había tenido compañeros que habían estado en Santos Laguna, el caso de Oribe y de Darwin y siempre me han dicho que el día de mañana, si se daba la oportunidad de jugar acá (Santos), que iba a estar muy a gusto, que el entorno era muy familiar, que me iban a recibir de la mejor forma, que me iban a dar todas las herramientas para que pudiera ser feliz y pudiera disfrutar del futbol y estando feliz iba a dar mi máximo potencial”, declaró.

La alegría de defender estos colores 🤩🔝 ¡Bienvenido, Ibargüen! #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/nxkCbkmQai — Club Santos (@ClubSantos) February 5, 2021

Ibargüen viene de disputar apenas 14 partidos con las Águilas en los últimos dos torneos, sin acumular anotaciones.

El técnico Guillermo Almada podrá contar con el colombiano para el encuentro frente a los Zorros del Atlas.

Publimetro te recomienda

‘Mahomes se va a devorar la NFL en los próximos años’: Enrique Garay El periodista afirmó que sería bueno que en este Super Bowl el jugador de Chiefs reciba la estafeta de Tom Brady como el nuevo gran quarterback