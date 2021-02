Balón desinflado atrasa partido de Tigres en el Mundial de Clubes

Una anécdota más para contar. El duelo entre Tigres vs. Ulsan Hyundai en el Mundial de Clubes se atrasó por tres minutos, pues los balones no estaban bien inflados, razón por la que no podía desarrollarse el partido.

El silbante pitó en punto de las 8:00 horas, tiempo del centro de México; sin embargo, los jugadores de ambos equipos se percataron que el balón no estaba bien inflado, por lo que le dijeron al árbitro, quien cambió la redonda, pero el problema fue el mismo.

Pasó poco más de tres minutos para que el encuentro pudiera disputarse con normalidad, aunque el acontecimiento sí llamó la atención de los aficionados al futbol.

😅 😅 😅 ¿Ya empezamos con el tema de los balones desinflados? Tres veces que se para el partido… ¡Y van 3 minutos!#MundialdeClubesxFOX pic.twitter.com/AL9qEeBpgK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 4, 2021

