'Mahomes se va a devorar la NFL en los próximos años': Enrique Garay

En esta edición del Super Bowl podríamos presenciar el pase de estafeta de Tom Brady a Patrick Mahomes como el nuevo gran quarterback de la NFL, algo parecido a lo que sucedió en su momento en la NBA cuando Michael Jordan ganó su primer campeonato venciendo al "Magic" Johnson, dando paso a la nueva era de los Chicago Bulls.

"Es una buena comparación, puede ser esa entrega de estafeta. La comparación de Mahomes con Brady es completamente válida. Mahomes esta en su cuarta temporada y si gana habrá obtenido su segundo Super Bowl en cuatro años. Con Brady pasó lo mismo, en cuatro años estaba ganando su segundo SB. Que gane Mahomes y pueda recibir la estafeta como el nuevo gran quarterback, sería muy bueno", dijo el periodista de Tv Azteca Enrique Garay.

El narrador y analista afirmó que el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs tiene todo para ser la próxima gran figura de la NFL, una vez que Tom Brady deje los emparrillados.

"Mahomes es un súper quarterback, es el mejor que tiene la NFL y es un fenómeno de jugador. Gane o pierda, el futuro de la NFL está en sus manos. Es un chavo sumamente inteligente, maduro, culto, habla de todo, bien, se comporta con propiedad, es un súper talento, se va a devorar la NFL en los próximos años", afirmó.

Por otra parte, también alabó a Tom Brady y tampoco tiene dudas: es el mejor de la historia.

Mahomes es el futuro de la NFL, dijo Garay. / Getty Images

"Los haters de Brady están por todos lados pero ya no tienen argumentos. Si Brady gana el domingo va a tener más Super Bowls ganados que cualquier equipo, o sea un jugador mas que cualquier equipo. Pittsburgh tiene seis, Nueva Inglaterra seis, Brady ganaría siete, ¡imagínate nada más!".

"Yo tengo el orgullo de decir que he narrado todos los Super Bowls de Brady, voy a narrar su décimo. Es un jugador que ha vivido varias generaciones. Las generaciones de la NFL son de cinco o seis años, no más. Brady ha vivido cuatro. El equipo con el que Brady jugaba en su primer SB están retirados de la NFL hace diez años y él sigue jugando. Debatir si es el mejor es ocioso ¡claro que es el mejor de la historia!", confirmó.

Agregó que el tema del deflagate (balones desinflados) por el que fue señalado hace tiempo, ya no debe generar polémica porque la investigación de la propia NFL concluyó que Tom no tuvo participación alguna.

Cortesía

"La NFL hizo un estudio para lo de los balones desinflados, ¿qué concluyó?, que no había evidencia. ¿Por que seguimos acusándolo de algo que la propia investigación no concluyó?".

Garay se dijo agradecido con la liga por haber hecho el esfuerzo de llevar a cabo su temporada pese a todas las dificultades que presentó la pandemia de la Covid-19.

"Fue una temporada muy difícil, sinceramente le agradezco a la NFL que con tantos riesgos y dificultades pudo sacar adelante la temporada. Cuando vino aquella crisis de Ravens contra Pittsburgh, que iba a ser un juego de jueves, luego lo movieron a sábado y luego a martes y acabó jugándose el jueves, pensé que ese día reventaba la temporada, pensé que no la iban a librar. Sin embargo lo hicieron y que buena noticia, hay que agradecer a la NFL porque en estos momentos tan difíciles tener NFL es como tener esperanza. Agradezco y aplaudo a la liga por atreverse a sacar adelante la campaña".

Aunque sabe que el favorito es las apuestas es el actual campeón Kansas City, Garay dijo que su favorito para ganar este domingo es el conjunto de Tampa Bay.

"El favorito es Kansas City. Se habla mucho de Brady porque es inevitable, es el personaje, es el súper jugador pero el favorito es KC. Cuando mejor juega Brady, es cuando no es el favorito, entonces hoy que no lo sea me parece una ventaja para él, le quita presión. Yo voy con Brady, all the way, voy con la sorpresa".

Tv Azteca tendrá la transmisión del Super Bowl el próximo domingo a partir de las 17:00 hrs.

Tom Brady es el mejor jugador en la historia de la NFL, especialistas Pablo Viruega, Eduardo Varela y John Sutcliffe analizaron la trayectoria del quarterback de Buccaneers

"Estamos listos para el domingo, por Azteca 7, un Super Bowl más, para mí va a ser el numero 37 con muchas ganas y gusto y pues muy entusiasmado como siempre. Será el primer SB que narremos desde México y no desde el estadio pero uno entiende las condiciones. El equipo lo encabeza Inés Sainz con toda su belleza, su talento, esta mi querido amigo Joaquín el "coach" Castillo, Lalo Ruiz, Pablo de Rubens, Pedro Domínguez y tu servidor", concluyó Garay.

