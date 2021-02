"No le tenemos miedo a nadie": Ricardo Ferretti en el Mundial de Clubes

Los Tigres de la UANL avanzaron a semifinales del Mundial de Clubes, luego de derrotar por 2-1 al Ulsan Hyundai de Corea del Sur, gracias al doblete del atacante francés André-Pierre Gigncac.

Tras ello, Ricardo Ferretti compareció ante los medios de comunicación, señalando que respetarán a su próximo rival, pero que no tienen miedo. "Palmeiras, al igual que los coreanos, merecen todo nuestro respeto, no tenemos que menospreciar a uno y alzar al otro, pero no le tenemos miedo a nadie", mencionó.

El conjunto regiomontano se medirá en semifinales al Palmeiras, reciente campeón de la Copa Libertadores y representante de toda la zona de Conmebol. El duelo se disputará el próximo domingo 7 de febrero, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Sobre el partido, el Tuca Ferretti elogió lo hecho por ambos equipos. "Fue muy disputado el partido. Ellos y nosotros buscamos el gol, y en las pocas oportunidades que tuvimos, nos dio para alcanzar el triunfo".

"Vamos paso a paso, partido a partido. Vinimos aquí para hacer historia, ya pasamos la primera ronda, vamos a descansar y pensar en el otro partido", concluyó.

