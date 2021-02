The Weeknd promete innovador show en el Super Bowl LV: "tienen que verlo"

El Super Bowl LV cada vez está más cerca. Este domingo el Raymond James Stadium será el escenario que albergará el partido más esperado de la temporada de la NFL, en donde Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs definirán al campeón.

Sin embargo, el show deportivo no es lo único que llama la atención, sino también el medio tiempo, el cual con el paso de los años, se ha convertido en un atractivo del Super Bowl; incluso, éste ha superado en audiencia al mismo partido.

En la edición 55 del Super Bowl, será The Weeknd el encargado del show del medio tiempo, razón por la que el reconocido cantante canadiense compareció este jueves ante los medios de comunicación desde Tampa Bay, Florida, aunque su charla fue breve, pues duró cerca de diez minutos.

The Weeknd se mostró emocionado por participar en un evento tan importante, señalando que en medio de la pandemia por el coronavirus, el espectáculo que han preparado será innovador. "Queremos hacer algo que no se haya hecho antes, pero no diré más, porque tienes que verlo el domingo".

El cantante y compositor reveló que como medida de seguridad, tuvieron que construir su propio escenario.

Fue inevitable que The Weeknd no confesara qué espectáculo de medio tiempo ha sido su favorito. "Definitivamente es el de Diana Ross en 1996. Fue tan glamurosa, siempre sonrió en el show. Tuvo un gran activo con el helicóptero aterrizando en medio del campo, me hubiese gustado hacer eso, para ser honesto", concluyó.

