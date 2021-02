Tom Brady es el mejor jugador en la historia de la NFL, especialistas

No debe haber dudas. Aún si no ganara el Super Bowl LV, Tom Brady debe ser considerado como el mejor jugador en la historia de la NFL por el nivel que ha mostrado a lo largo de su carrera y el que mantiene a sus 43 años de edad, coincidieron los especialistas del juego Pablo Viruega, Eduardo Varela y John Sutcliffe de la cadena ESPN.

"Me resistía a aceptarlo porque vimos jugar a Joe Montana, pero ves a Brady y dices, con todo el dolor de mi corazón, este tipo hace cosas impresionantes. Muchos ponen el argumento del famoso deflategate de que desinflaba balones en 2014. Pero en las últimas cinco temporada ha hecho cuatro viajes al Super Bowl, fue MVP de un SB, MVP de la temporada en 2017, cuatro veces All Pro y tiene ¡43 años! Cuando a Ben Johnson le descubrieron el doping ya no volvió a ser el mismo, después del escándalo de los balones Brady mejoró sus números y dominó el juego", expresó Pablo Viruega.

"Es por merecimiento. Muchos decían que la NFL quería quedar bien con las mujeres y no quiere quedar bien con nadie. El que ella este ahí es por merecimiento, no porque la NFL quiera llamar la atención", Eduardo Varela sobre Sarah Thomas, primera mujer árbitro en un SB

"Siempre me resisto a decir quien es el mejor de todos los tiempos, pero lo que hizo Tom Brady este año por la Covid-19, con un nuevo equipo… es el mejor de todos los tiempos, no hay duda. El señor está revolucionando esto y no nada más en la posición de mariscal de campo. Tener 43 años y seguir allá allá arriba, si… es el mejor de todos los tiempos", coincidió Eduardo Varela.

"Tom Brady es el mejor de la historia aunque pierda el domingo. Que el 48% de tus años en la liga llegues al campeonato es increíble. Está cambiando la manera de cuidarse, alimentarse. Creo que vamos a ver mas quarterbacks jóvenes que van a buscar seguir ese camino de alargar sus temporadas. Este señor es un ganador, no lo hizo por dinero sino por demostrarse a si mismo lo que es capaz de hacer. Es una leyenda, esta escribiendo historia, tiene que ser considerado el jugador mas importante en la historia de la NFL", concluyó John Sutcliffe.

Por otra parte, afirmaron que las medidas sanitarias que tuvo que tomar la NFL para poder organizar su gran final de temporada, no afectarán al espectáculo del Super Bowl porque ese siempre está garantizado cualquiera que sea la situación mundial. Las nuevas reglas afectarán en lo económico pero en cuanto a ratings televisivos hasta puede beneficiar.

"La atención del público no va a afectar mucho, sí lo va a hacer en el tema económico. Probablemente hasta tenga mayor atención porque mucha gente va a estar a la expectativa de cómo se va a llevar a cabo este SB por la pandemia. Va a a pegarle al aficionado que no va a el estadio, que no esté en la ciudad. Al aficionado que esta en México le va a pegar porque ¿cuántas reuniones no se hacían? ¿Cuantas fiestas, convivios? Ahora no podrá ser así, y los exhortamos a que no lo hagan, y eso va a generar esa atención. El Super Bowl, independientemente de como está la situación, siempre será visto", dijo Viruega.

"El partido se va a ver. En ratings puede beneficiar porque si era un grupo de cinco, seis amigos y nada más se veía en esa casa, ahora será en cada una de ellas", agregó Varela.

Finalmente los tres comunicadores de la cadena ESPN dieron a conocer a sus favoritos para salir campeón este domingo.

"La temporada de Tampa Bay no ha sido tan consistente como la de Kansas City. Tampa empezó a jugar ya a un alto nivel en las últimas semanas de la campaña y toda la postemporada. Creo que la defensiva de Tampa es mejor que la de KC pero me quedo con Kansas City", auguró Viruega.

"El equipo de Tampa Bay tiene más talento en general. Siento que su defensiva puede hacer cosas interesantes a Patrick Mahomes al no estar Mitchell Schwartz; también les pide afectar que no esté Eric Fisher. Creo que va a ganar Tampa Bay", pronosticó Varela.

"Creo que el partido del domingo será eso, la gran leyenda (Tom Brady) contra la estrella del momento (Patrick Mahomes). Si tuviera que da un ganador creo que Kansas va a ganar y será un partido de muchos puntos", concluyó Sutcliffe.

El jugador de Tampa Bay va por su séptimo trofeo Vince Lombardi. / Getty Images

7

Victorias consecutivas ha conseguido Tampa Bay a partir de la semana 13 de la temporada regular

10

Los Super Bowls disputados por Tom Brady, la máxima cantidad para un jugador en la historia

