Especial Publisport: ¡Todo lo que necesitas saber del Super Bowl LV!

El día se acerca… el Raymond James Stadium será el escenario principal del Super Bowl LV, donde Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs buscarán coronarse en la NFL.

Por un lado, está la experiencia del histórico Tom Brady, mientras que por el otro, está Patrick Mahomes, quien apunta a tomar la batuta como uno de los quarterbacks más exitosos del futbol americano.

Kansas City Chiefs llega como el vigente campeón y ligero favorito; sin embargo, la tarea no será sencilla, pues frente a ellos tienen a un equipo dispuesto a seguir haciendo historia y coronar su primera temporada de Tom Brady con su séptimo anillo, y el primero con otro equipo que no son los New England Patriots.

En Publisport te dejamos un especial sobre el Super Bowl LV, para que estés al tanto de lo más relevante. ¡Descarga AQUÍ!

Especial Super Bowl LV

