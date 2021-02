Fallece jugador de Tennessee Titans a los 48 años a causa de cáncer

Josh Evans, tackle defensivo que fue titular con los Titans de Tennessee en el Super Bowl de 2000, ha fallecido. Tenía 48 años.

Evans murió el jueves por la noche en Fayetteville, Georgia, un año después de que se le diagnosticó un cáncer renal. Su deceso fue confirmado a The Associated Press por la funeraria Willie Watkins en Riverdale, Georgia, encargada de las exequias.

Originario de Langdale, Alabama, Evans se retiró en 2005, tras una carrera de nueve años, incluidas seis temporadas con los Oilers de Houston y los Titans de Tennessee, la franquicia que los reemplazó.

Evans jugó sus últimas tres temporadas con los Jets de Nueva York.

“Su lucha contra el cáncer fue valerosa y fuerte, y sus compañeros estuvieron a su lado, alentándolo”, dijo Amy Adams Strunk, dueña mayoritaria de los Titans, en un comunicado emitido por el equipo. “Recordaremos su gran personalidad y su sonrisa, todavía más grande”.

Former Titans DL Josh Evans Passes Away at Age 48

Amy Adams Strunk: "We will remember his big personality and even bigger smile." 💙 » https://t.co/v9s84yL6Xt

— Tennessee Titans (@Titans) February 5, 2021