VIDEO: Peleador del UFC termina en el hospital tras lanzarse a un lago congelado

Una nueva locura envuelve a una de las estrellas del UFC, después de que el norteamericano Merab Dvalishvili tuvo que ser hospitalizado tras lanzarse de cabeza hacia un lago completamente congelado.

A través de su cuenta de Instagram, ‘The Machine’ publicó una serie de videos en las que mostraba su entrenamiento, al estar colgado de un árbol y golpear al hielo; Al retar a la naturaleza, el peleador originario de Georgia vestido solo con el pantalón de pelea, quiso nadar en el lago y se lanzó, sin contemplar el grosor del hielo por lo que terminó herido de la cabeza.

🤣 Merab Dvalishvili with possibly the weirdest injury in MMA history… Imagine busting your head open by diving into a frozen lake! Glad you’re all good @MerabDvalishvil! pic.twitter.com/41ZcPj9aB8 — The Fight Bubble (@thefightbubble) February 5, 2021

“Pensé que era un gran día para entrenar y correr por el parque. Vi la laguna y pensé que sólo era agua con algo de nueve encima pero terminó siendo hielo y ramas de árboles. Apenas me metí al lago sentí mi piel desprendiéndose pero no hubo nada más doloroso como cuando volvieron a engancharme la piel en el hospital. Ahora me siento mejor”, escribió el luchador asiático en redes sociales mientras mostraba un poco del daño que tuvo en su cuerpo.

Una vez recuperado, después de someterse a una pequeña cirugía para curar la herida en la cabeza, Dvalishvili explicó que esta idea fue bastante estúpida.

“Ayer me equivoqué y salté en el agua congelada. No debí haber saltado, pero yo estuve en ese mismo lugar el día anterior al accidente y el lago no estaba congelado. Era sólo agua con nieve. Me equivoqué y espero que todos se hayan divertido”, dijo.

Merab Dvalishvili, con un récord de 5-2, estaba pactado a pelear el 6 de febrero frente a Cody Stahmann, pero tuvo que bajarse de la contienda debido a su contagio por Covid-19.

A pesar del incidente, ‘The Machine’ ya está disponible para volver a meterse al octágono, aunque aún se desconoce cuándo se dará su regreso.

