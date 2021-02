Zidane explota contra la prensa: "díganme las cosas a la cara, no por detrás"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que "no" merece el "trato" que está recibiendo por parte de la prensa, que considera que cuestiona siempre su trabajo, y pide "respeto" para su equipo en la lucha por LaLiga Santander como vigente campeón, además de asegurar que no va a "dejar" su puesto.

"Que todos los días estoy fuera. Me reivindico para que me dejen trabajar. El año pasado ganamos LaLiga, tenemos derecho a pelearla este año. El próximo año hay que hacer cosas, cambiar, pero este año tenemos derecho a pelear. Ganamos LaLiga el año pasado, no hace 10 años. Dicen muchas cosas, díganmelo a la cara, no solo por detrás", dijo a los periodistas presentes en la rueda de prensa.

En una comparecencia en la que se mostró visiblemente molesto, el preparador francés reconoció que "no" está "contento" con la situación. "No merezco este trato por parte de la prensa. El año pasado ganamos LaLiga y espero un poco de respeto. Asumo mi responsabilidad. Estoy un poco enfadado, y además llevo dos semanas encerrado como en una jaula y tengo ganas de demostrar que quiero pelear hasta el final", afirmó.

A pesar de todo, aseguró que están "muy animados" y con ganas de "volver" a lo que estuvieron "haciendo hace poco tiempo". "Nos merecemos dar la cara hasta el final de temporada. Pueden pasar muchas cosas, pero es lo que vamos a intentar como equipo, no vamos a bajar los brazos, te lo garantizo. Los jugadores quieren jugar al fútbol y ganar los partidos", expresó.

"No sé lo que va a pasar. Nos merecemos terminar con esta plantilla, con los jugadores que están aquí. Vamos a luchar. Soy un afortunado de estar aquí y voy a aprovechar hasta el último día aquí, no lo voy a dejar. Y los jugadores no lo van a dejar. Se habla mucho de una situación incómoda; no estamos muy finos, no hemos ganado los partidos suficientes, pero estamos animados con cambiar la situación y es lo que vamos a hacer", reiteró.

El técnico blanco tampoco cree que la distancia con el Atlético en LaLiga Santander sea insalvable. "Somos el Real Madrid, vamos a intentarlo hasta el final. Hay dos competiciones y vamos a darlo todo", expuso. "Yo confío en todos. Estamos en dos competiciones, hay 54 puntos en juego en LaLiga. Hay dos competiciones y las vamos a pelear hasta el final", aseveró.

