Aaron Rodgers, el MVP de la temporada 2020-21 de la NFL

Lo que tanto se especuló, este sábado fue oficial. Aaron Rodgers, quarterback de Green Bay Packers fue elegido el MVP de la temporada 2020-2021 de la NFL, así lo nombraron en los reconocimientos entregados esta noche.

Esta es la tercera ocasión que Rodgers es nombrado el MVP, pues anteriormente lo consiguió en 2011 y 2014.

.@AaronRodgers12 is the 2020 Most Valuable Player! (by @PizzaHut) #NFLHonors pic.twitter.com/z9c01TvoYz

— NFL (@NFL) February 7, 2021